"Дитина у відключці": оприлюднили розмову бабусі загиблого 7-річного хлопчика з Черкас з диспетчером швидкої

"Дитина у відключці": оприлюднили розмову бабусі загиблого 7-річного хлопчика з Черкас з диспетчером швидкої

Бабуся не змогла назвати причину травмування дитини.

У Черкасах представники обласної прокуратури оприлюднили запис телефонної розмови диспетчера Центру екстреної медичної допомоги та бабусі 7-річного хлопчика, який у стані коми з важкими травмами потрапив до лікарні та 5 вересня помер, не приходячи до тями.

Запис увімкнули представникам ЗМІ під час брифінгу прокуратури.

До швидкої зателефонувала бабуся 7-річного хлопчика Вікторія Лясова і попросила надіслати бригаду, оскільки її онукові стало зле.

Спілкування бабусі з диспетчером:

- Що у вас сталося? (диспетчер)

- У мене у дитини черепно-мозкова травма. Я так вважаю. (бабуся хлопчика Вікторія Лясова)

- Коли сталася травма? (диспетчер)

- Не знаю, чесно кажучи.

- Ну вчора, позавчора, сьогодні? (диспетчер)

- Вчора або позавчора.

- Скільки дитині? (диспетчер)

- Сім років.

- Болить голова, блювання - що у дитини?(диспетчер)

- Не було в нього ні блювання блювання, нічого. Він відмовляється їжу їсти вже третій день, 2 дні тільки воду п'є... А сьогодні він просто з обіду в відключці...

- Він без свідомості?(диспетчер)

- Він ніби спить.

- На ваші оклики реагує?(диспетчер)

-Погано.

-А чому ви підозрюєте у нього травму голови?(диспетчер)

-Він часто падає, то на виноград вилізе, то ще кудись.

Після цього медик швидкої записала особисті дані хлопчика і адресу, і скерувала туди карету швидкої.

Нагадаємо, що у прокуратурі Черкаської області провели брифінг щодо розслідування загибелі 7-річного хлопчика, який 2 тижні перебував у комі. За словами прокурорів, дитина була без допомоги медиків приблизно 9 днів, про що свідчать сліди пролежнів.

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