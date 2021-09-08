"Дитина у відключці": оприлюднили розмову бабусі загиблого 7-річного хлопчика з Черкас з диспетчером швидкої

Бабуся не змогла назвати причину травмування дитини.
У Черкасах представники обласної прокуратури оприлюднили запис телефонної розмови диспетчера Центру екстреної медичної допомоги та бабусі 7-річного хлопчика, який у стані коми з важкими травмами потрапив до лікарні та 5 вересня помер, не приходячи до тями.
Запис увімкнули представникам ЗМІ під час брифінгу прокуратури.
До швидкої зателефонувала бабуся 7-річного хлопчика Вікторія Лясова і попросила надіслати бригаду, оскільки її онукові стало зле.
Спілкування бабусі з диспетчером:
- Що у вас сталося? (диспетчер)
- У мене у дитини черепно-мозкова травма. Я так вважаю. (бабуся хлопчика Вікторія Лясова)
- Коли сталася травма? (диспетчер)
- Не знаю, чесно кажучи.
- Ну вчора, позавчора, сьогодні? (диспетчер)
- Вчора або позавчора.
- Скільки дитині? (диспетчер)
- Сім років.
- Болить голова, блювання - що у дитини?(диспетчер)
- Не було в нього ні блювання блювання, нічого. Він відмовляється їжу їсти вже третій день, 2 дні тільки воду п'є... А сьогодні він просто з обіду в відключці...
- Він без свідомості?(диспетчер)
- Він ніби спить.
- На ваші оклики реагує?(диспетчер)
-Погано.
-А чому ви підозрюєте у нього травму голови?(диспетчер)
-Він часто падає, то на виноград вилізе, то ще кудись.
Після цього медик швидкої записала особисті дані хлопчика і адресу, і скерувала туди карету швидкої.
Нагадаємо, що у прокуратурі Черкаської області провели брифінг щодо розслідування загибелі 7-річного хлопчика, який 2 тижні перебував у комі. За словами прокурорів, дитина була без допомоги медиків приблизно 9 днів, про що свідчать сліди пролежнів.