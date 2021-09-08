Не бачив дитину від червня: мати доньки Сенцова дала ексклюзивне інтерв’ю ТСН

Юлія Бабич розповіла про непрості стосунки з експолітв’язнем.

Ексклюзивне інтерв’ю ТСН дала фотографиня, 39-річна Юлія Бабич, яка у грудні народила від режисера Олега Сенцова доньку Емму. В ньому розповіла про стосунки з батьком восьмимісячної дитини.

Про це йдеться 8 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Юлія бавиться з донькою Еммою. Жінка працює фотографом, нині у декретній відпустці. Розповідає, що виховує маленьку сама. Найголовніше для неї, каже Юлія, це доля її дитини.

Про Емму стало відомо, коли режисер та колишній в’язень Кремля Олег Сенцов запостив у лютому у Facebook зворушливе фото, де він тримає на руках немовля, зі стислим підписом "донька Емма". Імені матері дитини тоді Олег не розкрив. Уже пізніше, коли Сенцов назвав стосунки з матір’ю Емми "невдалими", Юлія вирішила йому відповісти.

"В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі і тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились", — зазначав він.

Це її перше інтерв’ю. Каже — остаточно терпіння урвалося, коли почула ось ці слова Олега.

Журналісти раніше запитали Сенцова, чи бачиться він з дочкою і чи бере участь у її вихованні?

Ось що відповів колишній бранець Кремля: "Не так часто, як я би хотів. Стосунки не дуже добрі. Це правда. Я не хотів це виносити якось на загал, це моє особисте життя, але просто почались маніпуляції з цього приводу і шантаж. Мені ставлять умови постійно. Це дуже важко, коли тебе б’ють по найважливішому — це дуже боляче".

Новини України: Юлія Бабич – мати доньки Олега Сенцова – дала ексклюзивне інтерв`ю

"Його інтерв’ю про те, що я не дозволяю бачити йому його доньку мене трошки і спантеличило, і роздратувало. Насправді це я перша постійно писала йому, чи не хоче він побачити доньку. Виявляється, я "маніпулювала" і шантажувала", — говорить Юлія Бабич.

Розповідає, що востаннє Олег бачив Емму в червні. Згадує, як писала до цього.

"Я написала, що Еммі погано, в неї там проблема була зі здоров’ям. Він відповів, що не в Києві. Навіть не запитав, що з дитиною. Нас не треба любити, не треба себе примушувати любити. Але і не треба обманювати і брехати про нас", — зазначає Бабич.

Жінка розповідає, що Олег спочатку не погоджувався, щоб дівчинка отримала призвище батька — Сенцова.

Олег Сенцов повернувся до України з російського полону два роки тому — 7 вересня 2019 року. У російських в’язницях він провів 5 років після того, як його затримали в окупованому Криму. Юлія розповідає — вони зустрічалися два місяці. Від січня до березня. Вже після розриву дізналася, що чекає на дитину. Просила позичити гроші на ведення вагітності, але він відмовив. Хоча аліменти платить.

"Я попросила дати, якщо ні – то хоча б позичити. Він приїхав. Були натяки на аборт. Гроші він сказав, що не дасть, щоб не прив’язуватися до дитини", — згадує Бабич.

Експолітв’язень був одружений, має двох дорослих дітей — доньку та сина. Нещодавно заявив про своє нове одруження. Юлія зізнається — прийшла на це інтерв’ю заради доньки.

Нині Олег Сенцов у Венеції. Готується до прем’єри фільму "Носоріг". Журналісти зателефонували, щоб отримати коментарі, але говорити режисер не захотів.

Нагадаємо, що у соцмережах з’явилася скандальна переписка Олега Сенцова та Юлії Бабич.

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