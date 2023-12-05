"Це навіть не середина": Сенцов про те, скільки ще триватиме війна

За його словами, "буде добре, якщо війна закінчиться за три роки". Бо Путін взагалі готовий воювати хоч 10 років.

Український режисер, ексбранець Кремля Олег Сенцов, який одразу після повномасштабного вторгення РФ приєднався до лав ЗСУ, поділився своїми думками, скільки ще триватиме війна.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не вважаю, що це навіть середина. Я дивлюсь на це не песимістично, а реалістично. Багато людей підміняють своє бажання з реальною ситуацією. Бажано дивитися на це очима стороннього спостерігача", – каже Сенцов.

Військовий пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення журналісти його вже запитували про те, скільки триватиме війна. Тоді він відповів, що два-три роки.

"Тоді багато хто обурився, мовляв які два роки. Зараз, ось-ось. І це "ось-ось" уже два роки і кінця краю не видно. Якщо вона закіниться за три роки, це взагалі буде дуже класна перемога. Дай бог, щоб вона закінчилася раніше. Але якщо ти не готуватимешся до поганого варіанту, хороший ніколи не наступить. Потрібна стратегія на 5-10 років. Тому що Путін готовий воювати 10 років. А чи готов ми? Що ми для цього робимо?", – каже ексбранець Кремля.

Сенцов наголосив, що служити повинні всі, але має бути ротація. Також він пояснив, що необов'язково всі мобілізовані потрапляють у піхоту, "адже на одного піхотинця припадає сім людей, які його мають забезпечувати". За словами режисера, армії потрібні також водії, ремонтники і т.д.

Олег Сенцов: ексбранець Кремля і воїн

Нагадаємо, що від 2014-го до 2019 року Олег Сенцов перебував в російській тюрмі за сфабрикованою кримінальною справою як політв'язень. У вересні 2019 року був звільнений у межах обміну полоненими з РФ. Одразу після повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Доєднався до сил ТРО, був учасником боїв по звільненню Києва. Пізніше воював у найважчих на сході та півдні нашої держави.

На грудень 2023 року Олег Сенцов обіймав посаду молодшого лейтенанту ЗСУ, командира штурмової роти 47 ОМбр.

Був неодноразово поранений. Зокрема, 17 липня 2023 року Сенцов повідомив, що його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл. Сам режисер під час обстрілу отримав поранення. 10 липня Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті.

10 вересня цього року Сенцов повідомив про чергову контузію під час бою біля Роботиного та показав кулю з бронежилета.

19 жовнтня режим знову отримав поранення на фронті. Уламок снаряда влучив йому в бік.

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