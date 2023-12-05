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Девід Бекхем прокоментував стосунки свого 21-річного сина-красеня з моделлю

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Девід Бекхем прокоментував стосунки свого 21-річного сина-красеня з моделлю

Девід Бекхем і його син з обраницею / Фото: Associated Press

Спортсмен показав фото свого сина та його обраниці з модного заходу.

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем відреагував на спільне фото свого середнього сина Ромео з коханою, моделлю Мією Ріган.

Так, парочка 4 грудня відвідала церемонію British Fashion Awards 2023 у Лондоні. Іноземні папараці зазнімкували закоханих на червоному хіднику. У кадрі Ромео й Мія постають у повністю чорних вишуканих образах. Багатодітний зірковий татусь не втримався й запостив світлину до своєї сторінки в Instagram.

Син Девіда Бекхема з коханою / ©
Син Девіда Бекхема з коханою

"Маєте чудовий вигляд", – замилував підписом Бекхем.

Вочевидь, ексфутболіст схвалює такий вибір сина. Тому й помилувався світлиною разом з шанувальниками.

Син Девіда Бекхема з коханою / © Associated Press
Син Девіда Бекхема з коханою / Фото: Associated Press

Своєю чергою, юзери почали вирішувати в коментарях, на кого більше схожий 21-річний син Бекхема. Так, більшість вбачає його неабияку схожість з мамою, Вікторією Бекхем.

  • Копія мами!
  • Він твоя копія, але очі мамині
  • Боже, він так схожий на свою маму
  • Всі ДНК Вікторії передалися йому
  • Ромео має загадкові очі своєї мами! Гарні!
Син Девіда Бекхема з коханою / © Associated Press
Син Девіда Бекхема з коханою / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно актор Алек Болдвін також запостив фото своїх чотирьох синів. Зірка повністю присвятив день своїм хлопцям і зводив їх до барбершопу.

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Дата публікації
Перегляди
1043
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