Девід Бекхем прокоментував стосунки свого 21-річного сина-красеня з моделлю

Спортсмен показав фото свого сина та його обраниці з модного заходу.

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем відреагував на спільне фото свого середнього сина Ромео з коханою, моделлю Мією Ріган.

Так, парочка 4 грудня відвідала церемонію British Fashion Awards 2023 у Лондоні. Іноземні папараці зазнімкували закоханих на червоному хіднику. У кадрі Ромео й Мія постають у повністю чорних вишуканих образах. Багатодітний зірковий татусь не втримався й запостив світлину до своєї сторінки в Instagram.

Син Девіда Бекхема з коханою

"Маєте чудовий вигляд", – замилував підписом Бекхем.

Вочевидь, ексфутболіст схвалює такий вибір сина. Тому й помилувався світлиною разом з шанувальниками.

Син Девіда Бекхема з коханою / Фото: Associated Press

Своєю чергою, юзери почали вирішувати в коментарях, на кого більше схожий 21-річний син Бекхема. Так, більшість вбачає його неабияку схожість з мамою, Вікторією Бекхем.

Копія мами!

Він твоя копія, але очі мамині

Боже, він так схожий на свою маму

Всі ДНК Вікторії передалися йому

Ромео має загадкові очі своєї мами! Гарні!

Син Девіда Бекхема з коханою / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно актор Алек Болдвін також запостив фото своїх чотирьох синів. Зірка повністю присвятив день своїм хлопцям і зводив їх до барбершопу.

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