Девід Бекхем прокоментував стосунки свого 21-річного сина-красеня з моделлю

Спортсмен показав фото свого сина та його обраниці з модного заходу.
Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем відреагував на спільне фото свого середнього сина Ромео з коханою, моделлю Мією Ріган.
Так, парочка 4 грудня відвідала церемонію British Fashion Awards 2023 у Лондоні. Іноземні папараці зазнімкували закоханих на червоному хіднику. У кадрі Ромео й Мія постають у повністю чорних вишуканих образах. Багатодітний зірковий татусь не втримався й запостив світлину до своєї сторінки в Instagram.
"Маєте чудовий вигляд", – замилував підписом Бекхем.
Вочевидь, ексфутболіст схвалює такий вибір сина. Тому й помилувався світлиною разом з шанувальниками.
Своєю чергою, юзери почали вирішувати в коментарях, на кого більше схожий 21-річний син Бекхема. Так, більшість вбачає його неабияку схожість з мамою, Вікторією Бекхем.
- Копія мами!
- Він твоя копія, але очі мамині
- Боже, він так схожий на свою маму
- Всі ДНК Вікторії передалися йому
- Ромео має загадкові очі своєї мами! Гарні!
Нагадаємо, нещодавно актор Алек Болдвін також запостив фото своїх чотирьох синів. Зірка повністю присвятив день своїм хлопцям і зводив їх до барбершопу.
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