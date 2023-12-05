Батьку Брітні Спірс ампутували ногу - ЗМІ

Батькові американської попспівачки Брітні Спірс – Джеймі – ампутували ногу місяць тому.

Про це з власних джерел стало відомо виданню TMZ. Як зазначається, батько виконавиці потрапив до лікарні через сильну інфекцію, яка швидко поширювалася на одній із ніг. Лікарі намагалися її стримати. Медики зробили п'ять операцій на нозі, однак вони були невдалими, тож довелося вдатися до ампутації.

Брітні Спірс з батьком / Фото: Getty Images

Також видання повідомляє, що нині стан здоров'я Джеймі Спірса погіршується і він погано почувається. Тим часом джерела TMZ здивували, що Брітні нині лояльніше ставиться до батька та менш категорично налаштована проти нього. Ба більше, співачка нібито говорила, що навіть сумує за Джеймі Спірсом.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ заговорили, що Брітні Спірс страждає від рідкісного психічного захворювання. Група захисту здоров'я "Akathisia Alliance for Education and Research" припустила, що у виконавиці акатизія.

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