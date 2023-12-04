Брітні Спірс страждає від рідкісного психічного захворювання – ЗМІ

Американська співачка Брітні Спірс дуже часто спантеличує Мережу своїми витівками перед камерою в соцмережах, тому фани взялися шукати ймовірну причину такої поведінки.

Так, група захисту здоров'я "Akathisia Alliance for Education and Research" у соцмережі X припустила, що 42-річна артистка має рідкісний діагноз – акатизію. Зазвичай хвороба супроводжується постійним бажанням рухатися.

Брітні Спірс

На сторінці групи зазначили, що "акатизія може бути частково спричиненою вживанням ліків". Зокрема, певних психіатричних препаратів. Як відомо, саме їх проти своєї волі вживала Спірс протягом тривалого часу.

Також дослідницька група пояснила, що акатизія породжує надвисокий рівень занепокоєння, напруги та дискомфорту. Тому людям з таким діагнозом доводиться активно рухатися, щоб позбутися болісних відчуттів. І це може призвести до самогубства.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

До слова, фани припускають, що цей психічний розлад є наслідком скандального опікунства. До того ж після примусової госпіталізації співачки 2019 року, Спірс і почала дивувати юзерів своїми витівками у фотоблогу. Тож тепер більшість переконана, що саме це рідкісне захворювання мотивує Брітні постійно танцювати та змінювати образи.

Нагадаємо, нещодавно світська левиця Періс Гілтон потішила фанів архівним знімком з Брітні Спірс. Знаменитості показали, який мали вигляд 17 років тому.

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