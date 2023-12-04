Бритни Спирс страдает от редкого психического заболевания – СМИ

Американская певица Бритни Спирс очень часто озадачивает Сеть своими выходками перед камерой в соцсетях, поэтому фаны принялись искать вероятную причину такого поведения.

Так, группа защиты здоровья "Akathisia Alliance for Education and Research" в соцсети X предположила, что 42-летняя артистка имеет редкий диагноз – акатизию. Обычно болезнь сопровождается постоянным желанием двигаться.

Бритни Спирс

На странице группы отметили, что "акатизия может быть частично вызвана употреблением лекарства". В частности, определенных психиатрических препаратов. Как известно, именно их против своей воли употребляла Спирс долгое время.

Также исследовательская группа объяснила, что акатизия порождает сверхвысокий уровень беспокойства, напряжения и дискомфорта. Поэтому людям с таким диагнозом приходится активно двигаться, чтобы избавиться от болезненных ощущений. И это может привести к самоубийству.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

К слову, фаны предполагают, что это психическое расстройство является следствием скандального попечительства. К тому же после принудительной госпитализации певицы в 2019 году, Спирс и начала удивлять пользователей своими выходками в фотоблоге. Теперь большинство убеждено, что именно это редкое заболевание мотивирует Бритни постоянно танцевать и менять образы.

Напомним, недавно светская львица Пэрис Хилтон порадовала фанов архивным снимком с Бритни Спирс. Знаменитости показали, как выглядели 17 лет назад.

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