Бывший муж Анны Тринчер признался, развелись ли они официально

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин, признался, развелись ли они официально.

Пара прожила в браке более года, а 28 ноября ошеломила новостью, что разводится. Поклонники супругов были шокированы и не ожидали такого. Так что бывших влюбленных продолжают засыпать вопросами.

В частности, у Александра Волошина поинтересовались, развелись ли они официально. Оказалось, что пара пока не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей планируют это сделать 7 декабря.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", — поделился блогер.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о разводе 28 ноября. Оказалось, что инициатором разрыва был именно блогер. Он объяснял это тем, что его чувства начали угасать.

Тем временем Анна Тринчер после разрыва активно занялась карьерой. А на днях артистка порадовала фанатов дерзким фотосетом. Артистка снялась в боди и ботфортах.

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