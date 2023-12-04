Атака дроном по нефтебазе в Луганске: в ОВА сообщили о результате

Беспилотник ударил "в нефтяное сердце так называемой "лнр".

В результате атаки в Луганске неизвестным беспилотником 4 декабря российские оккупанты остались без нефтебазы. Она сгорела.

Об этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил в Сети.

"Российские войска в Луганске остались без нефтебазы. Она сгорела сегодня ночью. Не выдержала атаки беспилотника", — говорится в заявлении.

Лысогор добавил, что неизвестный дрон не заметили оккупационные силы ПВО. Беспилотник также обошел все возможные средства радиоэлектронной борьбы врага и ударил "в нефтяное сердце так называемой "лнр".

Глава военной администрации отметил, что взрыв был громким, а пожар – ярким. Все услышали и увидели тысячи луганчан.

"Захватчики все чаще понимают, что сейчас им опасно находиться или что-то хранить даже в глубоком тылу, потому что есть ВСУ", – резюмировал глава ОВА.

Напомним, в ночь на 4 декабря дрон атаковал нефтебазу в Луганске. Паблики информировали о мощном пожаре на одном из резервуаров в результате удара.

БПЛА атаковали нефтебазу в Луганске

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