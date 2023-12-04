Атака дроном по нафтобазі в Луганську: в ОВА повідомили про результат

Безпілотник вдарив "у нафтове серце так званої "лнр".

Внаслідок атаки в Луганську невідомим безпілотником 4 грудня російські окупанти залишились без нафтобази. Вона згоріла.

Про це очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив у Мережі.

"Російські війська в Луганську залишилися без нафтобази. Вона згоріла сьогодні вночі. Не витримала атаки безпілотника", – вказано в заяві.

Лисогор додав, що невідомий дрон не помітили окупаційні сили ППО. Безпілотник також обійшов усі можливі засоби радіоелектронної боротьби ворога вдарив "у нафтове серце так званої "лнр".

Очільник військової адміністрації зазначив, що вибух був гучним, а пожежа – яскраво. Усе почули і побачили тисячі луганчан.

"Загарбники все частіше розуміють, що зараз їм небезпечно перебувати або щось зберігати навіть у глибокому тилу, бо є ЗСУ", – резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, в ніч проти 4 грудня дрон атакував нафтобазу в Луганську. Пабліки інформували про потужну пожеж на одному з резервуарів унаслідок удару.

БПЛА атакували нафтобазу в Луганську

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