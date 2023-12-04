Time назвав претендентів на звання "Людина року 2023": у списку – Путін

Минулого року це звання отримали президент Володимир Зеленський і "дух України".
Американський журнал Time оприлюднив імена дев’яти претендентів на звання "Людина року 2023".
Про це йдеться на сайті видання.
До цьогорічного списку претендентів увійшли:
- учасники страйку в Голлівуді,
- прокурори Дональда Трампа,
- героїня фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг,
- лідер Китаю Сі Цзіньпін,
- американська співачка Тейлор Свіфт,
- гендиректор компаніх досліджень штучного інтелекту OpenAI Сем Альтман,
- король Великої Британії Чарльз III,
- очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл,
- російський диктатор Володимир Путін.
Людину року-2023 оголосять вранці 6 грудня. Це звання надають щорічно, починаючи від 1927 року. Зауважимо, що Путін уже був Людиною року у 2007 році.
Нагадаємо, 2022 року Людиною року за версією Time став президент України Володимир Зеленський та "дух України". Крім того, минулого року інше західне видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Також Зеленський став людиною 2022 року за версією Financial Times
Недавно Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.
У статті йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками", а також розповідається про проблему з корупцією в Україні.
Також там зазначалося, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.