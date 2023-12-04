Time назвав претендентів на звання "Людина року 2023": у списку – Путін

Минулого року це звання отримали президент Володимир Зеленський і "дух України".

Американський журнал Time оприлюднив імена дев’яти претендентів на звання "Людина року 2023".

Про це йдеться на сайті видання.

До цьогорічного списку претендентів увійшли:

учасники страйку в Голлівуді,

прокурори Дональда Трампа,

героїня фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг,

лідер Китаю Сі Цзіньпін,

американська співачка Тейлор Свіфт,

гендиректор компаніх досліджень штучного інтелекту OpenAI Сем Альтман,

король Великої Британії Чарльз III,

очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл,

російський диктатор Володимир Путін.

Людину року-2023 оголосять вранці 6 грудня. Це звання надають щорічно, починаючи від 1927 року. Зауважимо, що Путін уже був Людиною року у 2007 році.

Нагадаємо, 2022 року Людиною року за версією Time став президент України Володимир Зеленський та "дух України". Крім того, минулого року інше західне видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Також Зеленський став людиною 2022 року за версією Financial Times

Недавно Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.

У статті йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками", а також розповідається про проблему з корупцією в Україні.

Також там зазначалося, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.