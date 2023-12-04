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Time назвав претендентів на звання "Людина року 2023": у списку – Путін

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Time назвав претендентів на звання "Людина року 2023": у списку – Путін

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Минулого року це звання отримали президент Володимир Зеленський і "дух України".

Американський журнал Time оприлюднив імена дев’яти претендентів на звання "Людина року 2023".

Про це йдеться на сайті видання.

До цьогорічного списку претендентів увійшли:

  • учасники страйку в Голлівуді,
  • прокурори Дональда Трампа,
  • героїня фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг,
  • лідер Китаю Сі Цзіньпін,
  • американська співачка Тейлор Свіфт,
  • гендиректор компаніх досліджень штучного інтелекту OpenAI Сем Альтман,
  • король Великої Британії Чарльз III,
  • очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл,
  • російський диктатор Володимир Путін.

Людину року-2023 оголосять вранці 6 грудня. Це звання надають щорічно, починаючи від 1927 року. Зауважимо, що Путін уже був Людиною року у 2007 році.

Нагадаємо, 2022 року Людиною року за версією Time став президент України Володимир Зеленський та "дух України". Крім того, минулого року інше західне видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Також Зеленський став людиною 2022 року за версією Financial Times

Недавно Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту Володимирові Зеленському.

У статті йшлося, що Зеленський нібито "почувається зрадженим західними союзниками", а також розповідається про проблему з корупцією в Україні.

Також там зазначалося, що президент Зеленський категорично проти навіть тимчасового перемир'я, хоча анонімні співрозмовники нібито з оточення президента визнали, що Україні не досягти перемоги.

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Дата публікації
Перегляди
832
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