У Віри Брежнєвої відібрали бізнес у Росії

У співачки Віри Брежнєвої відібрали бізнес в країні-агресорці Росії.

Мова йде про модний бутик знаменитості, який вона відкрила 2017 року в Санкт-Петербурзі з російською дизайнеркою Ханною Хмельовою. Як пишуть російські пропагандисти, зі спільного бізнесу вийшла саме стилістка. Вона відкрила нове ТОВ та оформила активи лише на себе. Причиною такого рішення Хмельова назва те, що Брежнєва вже понад півтора року не займається просуванням бутика та зовсім не залучена до справ.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Тим часом зареєстроване ТОВ Брежнєвої в Росії закрили через несплату боргів. Співачка понад півтора року не сплачувала податки.

Зазначимо, Віра Брежнєва, яка до 24 лютого 2022 року активно будувала кар'єру в РФ, засудила повномасштабну війну в Україні, яку розв'язалася Росія, покинула країну-агресорку, оселилася за кордоном та зайнялася волонтерством. Ба більше, виконавиця почала випускати українськомовні пісні. Це все неодноразово викликало істерику в росіян, тож російські пропагандисти доволі часто поливають брудом співачку.

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