У Веры Брежневой отобрали бизнес у России

У певицы Веры Брежневой отобрали бизнес в стране-агрессоре России.

Речь идет о модном бутике знаменитости, который она открыла в 2017 году в Санкт-Петербурге с российским дизайнером Ханной Хмелевой. Как пишут российские пропагандисты, из совместного бизнеса вышла именно стилистка. Она открыла новое ООО и оформила активы только на себя. Причиной такого решения Хмелева название того, что Брежнева уже более полутора лет не занимается продвижением бутика и вовсе не вовлечена в дела.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Между тем зарегистрированное ООО Брежневой в России закрыли из-за неуплаты долгов. Певица более полтора года не платила налоги.

Отметим, Вера Брежнева, которая до 24 февраля 2022 года активно строила карьеру в РФ, осудила полномасштабную войну в Украине, которую развязалась Россия, покинула страну-агрессора, поселилась за границей и занялась волонтерством. Более того, исполнительница начала выпускать украиноязычные песни. Это все неоднократно вызывало истерику у россиян, так что российские пропагандисты довольно часто поливают грязью певицу.

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