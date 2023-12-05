В Україні втричі підвищать акциз на автогаз — подробиці

Єдиним аргументом щодо низького акцизу на скраплений газ донині є те, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У Верховні Раді України анонсували підвищення акцизу на автогаз втричі. Зокрема, там зазначили, що йдеться про перспективу кількох місяців.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає enkorr.

Під час виступу на конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів Petroleum & LPG Ukraine 2023 у Києві Гетманцев зазначив, що нова ставка має бути на рівні 160-170 євро за 1000 літрів.

За його словами, єдиним аргументом щодо низького акцизу на скраплений газ донині є те, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів.

"Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин 213 євро за тисячу літрів, ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", — сказав Гетманцев.

Він також повідомив, що надходження коштів у бюджет від акцизів і ПДВ цього року склали близько 60 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше ТСН розповідали, що ситуація із газом в Україні, зокрема, погіршилася через страйк польських перевізників, які блокують роботу далекобійників. Також за словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ситуація із газом погіршилася через логістичні проблеми. Він повідомляв, що, на відміну від скрапленого газу, з постачанням якого виникли проблеми на польському кордоні, немає навіть мінімальних ознак того, що на ринку є дефіцит бензину чи дизеля.

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