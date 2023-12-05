ССО знищили склад боєприпасів та "Град" росіян (відео)

Росіяни продовжують втрачати свою техніку в Україні.

Так, в окупованому Донецьку ССО знищили склад боєприпасів ворога. На брухт перетворився і "Град" загарбників.

Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій.

Деталі

Як зазначають у повідомленні, під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий склад боєприпасів та встановили місцезнаходження БМ-21 "Град".

"Екіпаж спецпризначенців за допомогою ударного БпАК завдав по цілях вогневого ураження. Внаслідок удару склад БК та "Град" знищено вщент", – розповіли спецпризначенці.

Раніше на Херсонщині українські бійці ліквідували черговий зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських окупантів. По ньому відпрацював HIMARS.

Читайте також: