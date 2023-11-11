Пальне для ЗСУ маркуватимуть кольорами – у Міноборони пояснили, навіщо

В оборонному відомстві зазначили, що в результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Міністерство оборони зобов'яже постачальників маркувати пальне для Збройних сил України спеціальними кольорами – щоб боротися з його нелегальним продажем.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Так, до дизельного пального додаватимуть червоний барвник, а до бензину – зелений.

"Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До Збройних Сил України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплене винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу.

Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального.

Промарковане пальне буде неможливо розвести, щоб колір повністю зник. В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому Росія посилила атаки по Україні балістикою.

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