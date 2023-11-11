Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пальне для ЗСУ маркуватимуть кольорами – у Міноборони пояснили, навіщо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
359
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пальне для ЗСУ маркуватимуть кольорами – у Міноборони пояснили, навіщо

Танки Leopard 1 A5

В оборонному відомстві зазначили, що в результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Міністерство оборони зобов'яже постачальників маркувати пальне для Збройних сил України спеціальними кольорами – щоб боротися з його нелегальним продажем.   

Про це пише пресслужба Міноборони.

Так, до дизельного пального додаватимуть червоний барвник, а до бензину – зелений.

"Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До Збройних Сил України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада", - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони пояснили, що маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплене винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. 

Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. 

Промарковане пальне буде неможливо розвести, щоб колір повністю зник. В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому Росія посилила атаки по Україні балістикою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
359
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація