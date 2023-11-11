Горючее для ВСУ будут маркировать цветами – в Минобороны объяснили, зачем

В оборонном ведомстве отметили, что в результате новшества цена на дизель и бензин не изменится.

Министерство обороны обяжет поставщиков маркировать горючее для Вооруженных сил Украины специальными цветами – чтобы бороться с его нелегальной продажей.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

Так, в дизельное топливо будут добавлять красный краситель, а в бензин – зеленый.

"Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября", — говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи.

Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешивания горючего.

Промаркированное горючее будет невозможно развести, чтобы цвет полностью исчез. В результате новшества цена на дизель и бензин не изменится.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему Россия усилила атаки по Украине баллистикой.

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