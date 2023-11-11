Удары ВСУ по кораблях РФ в Крыму: в ISW оценили последствия для флота оккупантов

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что пораженные украинскими надводными ударными дронами у берегов временно оккупированного Крыма два российских десантных катера пошли ко дну. Так, результаты проведенной 10 ноября доразведки в районе бухты Узка показали, что малые десантные корабли Черноморского флота России – уничтожены.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

ГУР опубликовало спутниковые снимки и сообщила, что ударные БПЛА атаковали два катера оккупантов: один корабль более старого проекта 1176 "Акула", другой более новый — проекта 11770 "Серна".

"В ГУР сообщили, что корабль типа "Серна" был загружен бронетехникой, включая бронетранспортеры БТР-82, и что российские силы ранее использовали корабли типа "Серна" для прикрытия российских кораблей ЧФ во время рейдов, когда российским силам не хватало средств противовоздушной обороны флота. Российский военный блоггер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские силы нанесли удар по заливу Узкое с помощью четырех беспилотных катеров и что это была одна из трех серий украинских ударов по оккупированному Крыму 10 ноября", — пишут аналитики.

По данным ISW, российский блоггер утверждает, что украинские войска также пытались нанести удар по беспилотникам по нефтебазе в Феодосии и удар крылатыми ракетами "Нептун" по базам Черноморского флота и ФСБ в Черноморске.

Министерство обороны России заявило, что российские ПВО сбили над Черным морем у берегов Крыма ракету "Нептун" и перехватили два беспилотника над Крымом.

"ISW продолжает оценивать, что с июня 2023 года украинские силы проводят кампанию блокирования российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего активов Черноморского флота, чтобы снизить способность российских военных использовать Крым в качестве плацдарма и тыла для российских операций на юге Украины", — говорится в сообщении .

Напомним, на пораженных ночью 10 ноября российских судах в Крыму находился экипаж и загружена бронированная техника.

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