Ермак сделал заявление о переговорах с Россией и территориальных уступках

Западные партеры Украины не давят на государство по поводу проведения переговоров с Россией, и никакого "Минска-"3 во время президентства Владимира Зеленского не будет.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

Ермак прокомментировал информацию в СМИ о том, что официальные лица США и Европы начали обсуждать с Украиной тему мирных переговоров с Россией.

Переговоры с Россией

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"Надо не забывать – у нас продолжается война, поэтому я верю в факты. Я ни разу не слышал ни о каком давлении и даже предложениях по каким-то переговорам. Наши партнеры всегда говорят: когда, как и о чем говорить – это решение Украины, украинского народа и руководства", – заверил руководитель ОП.

Он также утвердительно ответил на вопрос, подбрасывают ли это россияне такую информацию западным СМИ:

"Я считаю, что да. Если вы посмотрите на официальные заявления руководства России, то, безусловно, они об этом говорят, они это не скрывают".

"Но я могу четко сказать: при этом президенте никакого "Минска-3" не будет", – подчеркнул Ермак.

Территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО

Глава президентского офиса также заверил, что вариант вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от освобождения оккупированных территорий военным путем не рассматривается. Отметим, что такое предложение выдвинул недавно экс-советник ОП Алексей Арестович в своих так называемых "предвыборных обещаниях".

"Во-первых, это не обсуждается ни в одном формате. Позиция неизменна – никаких условий относительно наших территорий, нашей независимости, нашего суверенитета. И мы даже не слышим этого от ни одного из наших партнеров. Это не является предметом для обсуждения. Я считаю, что это очень систематически подбрасывается россиянами из разных источников", – отметил Ермак.

Напомним, ранее издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило, будто бы США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией, а также то, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения.

Однако Зеленский сразу заявил об отсутствии намерений садиться за стол переговоров с Россией. Президент также сообщил, что давления на этот счет со стороны западных партнеров нет.

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