В Киеве раздались взрывы – объявлена воздушная тревога

В Киеве утром раздались взрывы.
В Киеве утром 11 ноября прогремели несколько взрывов. После этого в столице раздался сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Киеве.
"Киев – ракетная опасность", — говорится в сообщении.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу Киева. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.
"Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - подчеркнул он.
Напомним, ночью Россия атаковала дронами Днепропетровщину – какие последствия.
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