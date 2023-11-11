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В Киеве раздались взрывы – объявлена воздушная тревога

В Киеве раздались взрывы – объявлена воздушная тревога

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
9645
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздались взрывы – объявлена воздушная тревога

Работа ПВО

В Киеве утром раздались взрывы.

В Киеве утром 11 ноября прогремели несколько взрывов. После этого в столице раздался сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Киеве.

"Киев – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу Киева. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

"Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", - подчеркнул он.

Напомним, ночью Россия атаковала дронами Днепропетровщину – какие последствия.

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Дата публикации
Просмотры
9645
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