У Києві пролунали вибухи – оголошено повітряну тривогу

У Києві вранці 11 листопада пролунали декілька вибухів. Після цього у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Києві.

"Київ - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

"Тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала дронами Дніпропетровщину – які наслідки.

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