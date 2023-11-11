Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Києві пролунали вибухи – оголошено повітряну тривогу

У Києві пролунали вибухи – оголошено повітряну тривогу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
9645
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві пролунали вибухи – оголошено повітряну тривогу

Робота ППО

У Києві вранці пролунали вибухи.

У Києві вранці 11 листопада пролунали декілька вибухів. Після цього у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Києві.    

"Київ - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

"Тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала дронами Дніпропетровщину – які наслідки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9645
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація