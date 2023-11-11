У Києві пролунали вибухи – оголошено повітряну тривогу

У Києві вранці пролунали вибухи.
У Києві вранці 11 листопада пролунали декілька вибухів. Після цього у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Києві.
"Київ - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.
"Тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - наголосив він.
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