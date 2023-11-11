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Будуть постійні точкові удари: Гуменюк про атаки окупантів по Одещині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Будуть постійні точкові удари: Гуменюк про атаки окупантів по Одещині

Наслідки удару по Одещині / Фото: Сили оборони півдня.

Окупанти здійснили атаку по Одеському району.

Окупаційна армія Росії не припиняє атаку південних регіонів. Зокрема, по Одеській області. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала вчорашню атаку по регіону з використанням ракет, а пізніше – ударних безпілотників типу "Шахед".   

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

"Це підкреслює те, що ворог буде використовувати терор і продовжувати атаки. Навіть якщо в нього не вистачатиме зброї, хоча б точкові удари він буде постійно здійснювати для підтримання рівня напруги", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що робота протиповітряної оборони ЗСУ була результативною – збито чотири безпілотники. Хоча влучань не вдалось уникнути – але вони відбулись по невикористовуваним будівлям, і постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, ракети двічі вдарили по Одеському району – є влучання в дачний кооператив та припортову інфраструктуру.

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Дата публікації
Перегляди
641
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