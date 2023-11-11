Будуть постійні точкові удари: Гуменюк про атаки окупантів по Одещині

Окупаційна армія Росії не припиняє атаку південних регіонів. Зокрема, по Одеській області. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала вчорашню атаку по регіону з використанням ракет, а пізніше – ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

"Це підкреслює те, що ворог буде використовувати терор і продовжувати атаки. Навіть якщо в нього не вистачатиме зброї, хоча б точкові удари він буде постійно здійснювати для підтримання рівня напруги", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що робота протиповітряної оборони ЗСУ була результативною – збито чотири безпілотники. Хоча влучань не вдалось уникнути – але вони відбулись по невикористовуваним будівлям, і постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, ракети двічі вдарили по Одеському району – є влучання в дачний кооператив та припортову інфраструктуру.

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