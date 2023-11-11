У чому полягає пастка перемовин, на які натякає РФ - експерт 

Про це в ефірі "1+1" заявив експерт Тарас Загородній.

"Як це буде робитися? Вони знають, як буде себе поводити Західна Європа. Тільки почнуться якісь розмови про мирні перемовини, Західна Європа одразу ж припинить нам постачати зброю, як це вони зробили в 14-му році. Вони скажуть: "Дамо миру шанс"... Оце буде пастка, от що ми повинні розуміти. Далі: будуть затягувати перемовини. Почнуть говорити: "А от у нас в конституції написано, що Херсонська, Запорізька область повинні бути нашими. Віддавайте все лівобережжя, віддавайте нам Одесу, віддавайте Миколаїв". Отак от буде, з росіянами по іншому не буде. Коли Шойгу говорить, що він готовий до переговорів... на яких стартових позиціях? А стартова позиція – визнавайте, що це окуповані території, ми їх забираємо. Давайте без ілюзій – ні про що вони домовлятися не збираються. Вони хочуть зараз, щоб послабити, в першу чергу, постачання зброї... А далі починати по новому все... Як посилювати наші позиції? Тільки власна зброя, власний ВПК. Коли в нас буде власний ВПК... коли в нас будуть власні ракети... Якщо теоретично будуть якісь перемовини – якось з ракетами, які будуть летіти у бік Росії, Москви, і перемовини можна» - сказав експерт.

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Нагадаємо, раніше видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, начебто США та Європа почали обговорювати з Україною можливі мирні перемовини з Росією, а також – те, від чого Києву доведеться відмовитись для досягнення угоди.

Однак Зеленський одразу заявив про відсутність намірів сідати за стіл переговорів з Росією. Президент також повідомив, що тиску з цього приводу з боку західних партнерів немає.

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