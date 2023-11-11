"Наші кладуть спати металолом": на Дніпропетровщині прозвучали вибухи

У ніч проти 11 листопада 2023 року на території Дніпропетровської області пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це заявили моніторингові канали.

Раніше вони та Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників територією Дніпропетровської області.

"Рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку", - йшлося у повідомленні.

Моніторингові канали закликали перебувати у безпечних місцях та відійти від вікон. Деякі також поширювали звуки того, що чують місцеві мешканці.

"Наші кладуть спати металолом", - прокоментували ситуацію у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, в області спрацювала система ППО.

Пізніше в області пролунав відбій повітряної тривоги.

"Відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА, крім Запорізької області", - повідомили пізніше у Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що на Полтавщині пролунали вибухи.

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