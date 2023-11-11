"Наши кладут спать металлолом": на Днепропетровщине прозвучали взрывы

Идет очередная напряженная ночь войны в Украине.
В ночь на 11 ноября 2023 года на территории Днепропетровской области прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом заявили мониторинговые каналы.
Ранее они и Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников по территории Днепропетровской области.
"Движение ударных БпЛА в Днепропетровской области в северном направлении", — говорилось в сообщении.
Мониторинговые каналы призвали находиться в безопасных местах и отойти от окон. Некоторые также распространяли звуки того, что слышат местные жители.
"Наши кладут спать металлолом", – прокомментировали ситуацию в социальных сетях.
По предварительной информации, в области сработала система ПВО.
Позже в области раздался отбой воздушной тревоги.
"Отбой ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА кроме Запорожской области", — сообщили позже в Воздушных Силах ВСУ.
Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине раздались взрывы.
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