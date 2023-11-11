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"Наши кладут спать металлолом": на Днепропетровщине прозвучали взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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"Наши кладут спать металлолом": на Днепропетровщине прозвучали взрывы

Находитесь в укрытии до окончания воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Идет очередная напряженная ночь войны в Украине.

В ночь на 11 ноября 2023 года на территории Днепропетровской области прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

Ранее они и Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников по территории Днепропетровской области.

"Движение ударных БпЛА в Днепропетровской области в северном направлении", — говорилось в сообщении.

Мониторинговые каналы призвали находиться в безопасных местах и отойти от окон. Некоторые также распространяли звуки того, что слышат местные жители.

"Наши кладут спать металлолом", – прокомментировали ситуацию в социальных сетях.

По предварительной информации, в области сработала система ПВО.

Позже в области раздался отбой воздушной тревоги.

"Отбой ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА кроме Запорожской области", — сообщили позже в Воздушных Силах ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что на Полтавщине раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
300
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