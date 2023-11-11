Зимняя хандра: психологиня объяснила, как ее преодолеть

С начала ноября, с сокращением светового дня и переходом на зимнее время, многие отмечают ухудшение самочувствия, колебания настроения, уменьшение активности и желание что-то делать.
ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.
О зимней ханде рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.
В общем, так называемая «зимняя хандра» – это нормальная адаптация нашего организма к зимнему периоду, которая требует большей заботы о себе: вкусных пирожных, любимых книг и фильмов, теплого шоколада и мягкого одеяла. Однако длительное угнетение может быть признаком сезонной депрессии, известной как сезонное аффективное расстройство. Это тип депрессии, возникающий в определенный период года, обычно в осенне-зимние месяцы, когда солнечного света меньше. Считается, что основной причиной является сокращение светового дня, что нарушает внутренние часы организма и приводит к ощущению подавленности и вялости.
К распространенным симптомам сезонной депрессии относятся низкий уровень энергии, трудности с концентрацией внимания, раздражительность, повышенный аппетит, особенно углеводов, и, как результат, увеличение веса, недосыпание, потеря интереса даже к любимым видам активности, чувству безнадежности или ненужности.
Важно отметить, что если зимняя хандра характерна для многих людей, сезонная депрессия – это расстройство, которое, охватывает около 5% населения, и нуждается в квалифицированной помощи от клинических психологов. Если вы постоянно чувствуете симптомы депрессии в определенный период года и эти симптомы негативно влияют на вашу повседневную жизнь, важно обратиться за помощью к специалисту.
Забота о себе с начала ноября начинается с применения разных техник самопомощи.
1. Используйте каждый солнечный лучик, чтобы провести время на открытом воздухе. Воздействие яркого света в помещениях также может помочь регулировать ваше настроение и улучшить симптомы.
2. Общайтесь с близкими людьми, взаимная поддержка и сопереживание незаменимы в это время.
3. Витамин D может быть полезен в этот период, поэтому посоветуйтесь с врачом о целесообразности его употребления.
Ноябрь также является прекрасным месяцем и имеет такие же права на существование, как и другие месяцы года. Наслаждайтесь желто-красными листьями, медитативными звуками дождя, спокойствием природы, призывающими нас замедлить темп и затихать в это время года.
Напомним, ранее специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин заявил, что в Украине четверть населения может страдать расстройствами психического здоровья на фоне тяжелой войны и постоянных обстрелов.
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