Зимняя хандра: психологиня объяснила, как ее преодолеть

С начала ноября, с сокращением светового дня и переходом на зимнее время, многие отмечают ухудшение самочувствия, колебания настроения, уменьшение активности и желание что-то делать.

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О зимней ханде рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

В общем, так называемая «зимняя хандра» – это нормальная адаптация нашего организма к зимнему периоду, которая требует большей заботы о себе: вкусных пирожных, любимых книг и фильмов, теплого шоколада и мягкого одеяла. Однако длительное угнетение может быть признаком сезонной депрессии, известной как сезонное аффективное расстройство. Это тип депрессии, возникающий в определенный период года, обычно в осенне-зимние месяцы, когда солнечного света меньше. Считается, что основной причиной является сокращение светового дня, что нарушает внутренние часы организма и приводит к ощущению подавленности и вялости.

К распространенным симптомам сезонной депрессии относятся низкий уровень энергии, трудности с концентрацией внимания, раздражительность, повышенный аппетит, особенно углеводов, и, как результат, увеличение веса, недосыпание, потеря интереса даже к любимым видам активности, чувству безнадежности или ненужности.

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Важно отметить, что если зимняя хандра характерна для многих людей, сезонная депрессия – это расстройство, которое, охватывает около 5% населения, и нуждается в квалифицированной помощи от клинических психологов. Если вы постоянно чувствуете симптомы депрессии в определенный период года и эти симптомы негативно влияют на вашу повседневную жизнь, важно обратиться за помощью к специалисту.

Забота о себе с начала ноября начинается с применения разных техник самопомощи.

1. Используйте каждый солнечный лучик, чтобы провести время на открытом воздухе. Воздействие яркого света в помещениях также может помочь регулировать ваше настроение и улучшить симптомы.

2. Общайтесь с близкими людьми, взаимная поддержка и сопереживание незаменимы в это время.

3. Витамин D может быть полезен в этот период, поэтому посоветуйтесь с врачом о целесообразности его употребления.

Ноябрь также является прекрасным месяцем и имеет такие же права на существование, как и другие месяцы года. Наслаждайтесь желто-красными листьями, медитативными звуками дождя, спокойствием природы, призывающими нас замедлить темп и затихать в это время года.

Напомним, ранее специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин заявил, что в Украине четверть населения может страдать расстройствами психического здоровья на фоне тяжелой войны и постоянных обстрелов.

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