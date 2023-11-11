Взрыв и пожар произошли на Тамбовском пороховом заводе - очевидцы 

Мощный пожар разгорелся около полуночи на котовском пороховом заводе в Тамбове.

Местные жители сообщали о звуке взрыва перед тем, как разгорелся огонь.

Об этом сообщают рос«СМИ».

По их данным, спустя полтора часа все удалось потушить. Площадь составила 300 метров. Причины уточняются. Пострадавших нет.

В местных пабликах люди пишут, что взрыв “слышал весь город”.

Как рассказывают очевидцы, над городом «работает ПВО». По предварительным данным, «сбит беспилотник».

В то же время якобы «средства ПВО» перехватили «два украинских беспилотника» над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Тем временем в украинских мониторинговых каналах иронизируют, что «Тамбовский пороховий завод устал существовать».

«Тем временем Буданов атакует Конструкторское бюро Машиностроения в Коломне Московской области и Тамбовский пороховой завод в городе Котовске Тамбовской области руки очень длинные. Тут должен был быть смех Буданова», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что якобы "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Там утверждают, что над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.

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