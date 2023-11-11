Без объяснения причины: клиенты "ПриватБанка" жалуются на блокировку счетов

Раньше проблем с обменом средств с помощью p2p не было.

Государственный банк "ПриватБанк" начал блокировать счета своим клиентам. Их заподозрили в операциях с криптовалютой.

Об этом свидетельствуют отзывы клиентов на сайте Минфин.

Что рассказывают пользователи

За последние дни с блокировкой счетов столкнулось немало украинцев. Они удивлены, ведь это происходило без предупреждения. Одному из них "ПриватБанк" заблокировал счета, не объяснив, за что. Также было отказано в дальнейшем обслуживании.

"После моего личного обращения к поддержке банка, мне ответили, что карточки были заблокированы за получение неподтвержденного платежа, мол, отправитель подал апелляцию на этот перевод. Эти средства я получил за продажу криптовалюты на бирже (обычный обмен). Но сделка на бирже была проведена честно и успешно. Отправитель не подавал никакой апелляции и не обращался в полицию! А "ПриватБанк" оценил это как мошенничество", — рассказал пострадавший.

Он неоднократно пытался доказать банку, как именно и за что я получил денежный перевод, давал официальный ответ от биржи с добавлением квитанции по этому соглашению, записывал видео, на котором были отображены все детали. Но "ПриватБанк ответил", что разблокирует счета только после обращения в правоохранительные органы, если те подтвердят, что клиент ни в чем не виноват. Впрочем, полиция не открыла это дело, потому что отправитель не подавал никакой жалобы.

"И все бы ничего, но "ПриватБанк" в этой ситуации даже не предложил мне дебетовать собственные средства на карту другого банка, хотя я как клиент имею на это полное право. Потому что на моих счетах также хранятся средства, которые вообще не имели никакого отношения к соглашению на бирже. Очень досадно. Не хотелось бы обращаться за помощью в суд против банка, с которым сотрудничаю уже очень давно...", – разочарованный клиент "ПриватБанка".

Другой пользователь рассказал, что не смог зайти в приложение и позвонил на горячую линию. Там ответили, что с ним разорваны отношения.

"Пришел в отделение, сделал заявление, чтобы вернули мои законные средства. Жду 2 дня уже", – констатировал он.

Узнать причину клиент не смог, говорит, что все оправдываются "высокими рисками", "террористами", "обманом" и т.д. Хотя банком он пользовался больше 10 лет и не жаловался.

Еще одному клиенту заблокировали счет почти на 50 000 гривен. Ему объяснили, что "подозрительные поступления" нужно вернуть, чтобы решить проблему.

Комментарий "ПриватБанка"

В то же время в "ПриватБанке" заявляют, что руководствуются исключительно действующим законодательством и нормативно-правовыми актами НБУ, а о новых правилах осуществления финмониторинга речь не идет. В учреждении указывают на закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения", — резюмировали в структуре.

Напомним, ранее в приложении "ПриватБанка" произошел массовый сбой.

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