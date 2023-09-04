Мошенники получили доступ к счетам клиентов "ПриватБанка": что известно

В Кривом Роге киберполиция при содействии службы безопасности "ПриватБанка" задержала мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В "ПриватБанке" были зафиксированы факты несанкционированного доступа к счетам клиентов с использованием перевыпущенных мобильных карточек. Была установлена группа жителей г. Кривой Рог, подозреваемых в мошенничестве.

"Мошенники путем незаконного перевыпуска SIM карты мобильных операторов и завладения мобильным номером клиента получали пароли к мобильному банк уи доступ к счетам", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у членов мошеннической группировки изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотические средства, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления. Членам мошеннической группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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