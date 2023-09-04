Шахраї отримали доступ до рахунків клієнтів "ПриватБанку": що відомо

У Кривому Розі кіберполіція за сприяння служби безпеки "ПриватБанку" затримала шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карт.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У "ПриватБанку" були зафіксовані факти несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів з використанням перевипущених мобільних карток. Було встановлено групу мешканців м. Кривий Ріг, яких підозрюють у шахрайстві.

"Шахраї шляхом незаконного перевипуску SIM картки мобільних операторів та заволодіння мобільним номером клієнта отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM- картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення. Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, експерти розповіли, як зміниться курс долара восени.

Читайте також: