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Шольц показав, який вигляд має після падіння під час пробіжки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Шольц показав, який вигляд має після падіння під час пробіжки

Канцлери Німеччини Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Користувачів соціальної мережі порівняли Шольца із піратом.

Німецький канцлер Олаф Шольц показав, який має вигляд після падіння під час пробіжки. 

Політик у понеділок, 4 вересня, на сторінці у Twitter опублікував світлину.

"Не терпиться побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є", - підписав із гумор фото канцлер ФРН.

На світлині Шольц постав із пов'язкою на одному оці. Користувачів соціальної мережі порівняли його із піратом. Під дописом канцлера юзери бажають політику якнайшвидшого одуження та активно публікують смішні меми.

Німецький канцлреа Олаф Шольц. ФОТО: Bundeskanzler Olaf Scholz / ©
Німецький канцлреа Олаф Шольц. ФОТО: Bundeskanzler Olaf Scholz
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела / ©
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела / ©
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела / ©
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела / ©
Меми із Олафом Шольцем. ФОТО: відкриті джерела

Нагадаємо, у суботу, 2 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц впав під час пробіжки. Внаслідок інциденту він отримав синці на обличчі.

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Дата публікації
Перегляди
1546
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