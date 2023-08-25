Шольц виступив проти заборони російської культури

Канцлер вважає, що в РФ є багато не згодних із політикою влади.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російська культура є частиною спільної європейської історії, а тому її не можна забороняти.

Таку думку він висловив на зустрічі з жителями Мюнхена, повідомляє видання Handelsblatt.

Під час заходу українка запитала у Шольца, чи підтримує він заборону на виступи російських виконавців у Німеччині. Канцлер відповів заперечно.

"Російська культура є частиною нашої спільної європейської історії. Це не має бути просто заборонено", - каже політик.

За словами німецького канцлера, артисти, які підтримали курс Кремля - і без цього навряд чи отримають запрошення виступити в Німеччині. Разом з тим, наголошує Шольц, серед росіян нібито є багато тих, хто не згоден із політикою чинної влади.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що Захід не має намірів скидати режим Путіна. На думку канцлера, натомість сам російський президент-диктатор дуже боїться, що Захід має саме такий план.

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