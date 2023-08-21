Шольц заявив, що Захід не має намірів скидати режим Путіна

На думку Шольця, Путін дуже боїться, що Захід має план, як скинути його владу у Росії.
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Захід не планує скидати режим російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство Deutsche Welle.
У Шольца запитали про те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі у Кремлі. На що він відповів: "Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо зміну режиму".
На думку Шольця, Путін дуже боїться, що Захід має план, як скинути його владу у Росії.
"Йому доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз - як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій. і певним чином сподіватися, що свобода - це не вірус. Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це - не наша тема", - зазначив канцлер ФРН.
Як повідомляли раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі.
Читайте також:
- Російська армія має серйозні проблеми на всіх ділянках фронту - ISW
- Кремль частково досягнув успіху у розформуванні ПВК "Вагнер" - ISW
- Зеленський назвав територію, яку готовий “обміняти” на членство в НАТО