Шольц заявив, що Захід не має намірів скидати режим Путіна

На думку Шольця, Путін дуже боїться, що Захід має план, як скинути його владу у Росії.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Захід не планує скидати режим російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство Deutsche Welle.

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У Шольца запитали п ро те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі у Кремлі. На що він відповів: "Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо зміну режиму".

На думку Шольця, Путін дуже боїться, що Захід має план, як скинути його владу у Росії.

"Йому доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз - як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій. і певним чином сподіватися, що свобода - це не вірус. Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це - не наша тема", - зазначив канцлер ФРН.

Як повідомляли раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі.

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