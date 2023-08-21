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Шольц заявив, що Захід не має намірів скидати режим Путіна

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Шольц заявив, що Захід не має намірів скидати режим Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

На думку Шольця, Путін дуже боїться, що Захід має план, як скинути його владу у Росії.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Захід не планує скидати режим російського диктатора Володимира Путіна. 

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство Deutsche Welle.

У Шольца запитали про те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі у Кремлі. На що він відповів: "Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо зміну режиму". 

На думку Шольця, Путін дуже боїться, що Захід має план, як скинути його владу у Росії.

"Йому доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз - як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій. і певним чином сподіватися, що свобода - це не вірус. Але відповідальність за свою диктатуру несе лише він сам, це - не наша тема", - зазначив канцлер ФРН. 

Як повідомляли раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі.

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Дата публікації
Перегляди
854
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