Шольц заявил, что Запад не намерен сбрасывать режим Путина

По мнению Шольца, Путин очень боится, что у Запада есть план, как свергнуть его власть в России.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует свергать режим российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает немецкое информационное агентство Deutsche Welle.
У Шольца спросили о том, как он видит перспективы взаимоотношений Берлина и Москвы в условиях пребывания президента РФ Владимира Путина у власти в Кремле. На что он ответил: "Кто где сидит, мы не решаем. Мы тоже не планируем смену режима".
По мнению Шольца, Путин очень боится, что у Запада есть план, как свергнуть его власть в России.
"Ему придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий. и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус. Но ответственность за свою диктатуру несет только он сам, это – не наша тема", – отметил канцлер ФРГ.
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц посетил выставку украинских художников в Потсдаме.
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