Кремль частично добился успеха в расформировании ПВК "Вагнер" — ISW

Минобороны России продолжает формировать новые ЧВК для немедленной замены "Вагнера" в Африке, отмечают в ISW.

В руководстве ЧВК "Вагнер", вероятно, произошел раскол, что может свидетельствовать о том, что усилия Кремля и Минобороны РФ расформировать террористическую компанию частично приносят успех.

Об этом говорится в отчете американского Инстита по изучению войны.

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"Командование группы "Вагнера" обвинило двух высокопоставленных представителей "Вагнера" в измене "Вагнера" для аффилированной с Министерством обороны России частной военной компании ЧВК "Редут". Командир "Вагнера" Антон Елизаров (известный под позывным "Лотос") утверждал, что Андрей Трошев (известный как "Седой") ушел из "Вагнера" с другим командиром "Вагнера", которого позже идентифицировали как Вадим Васильевич (позывной "Хрусталь"). Елизаров утверждал, что Трошев никогда не командовал подразделениями "Вагнера" и не был членом Совета командующих "Вагнера". Командир "Вагнера" по прозвищу Колдун утверждал, что "Хрусталь, возглавлявший штаб ЧВК "Вагнера", сейчас призывает бойцов, чтобы привлечь их в новый ЧВК для операций в Африке", - говорится в отчете.

Кремль и Минобороны России, очевидно, используют Трошева и "Хрусталя" для вербовки бойцов и командиров "Вагнера", обещая новые миссии в Африке, устанавливая условия для ограничения контингента Пригожина от продолжения операций в Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним, по данным ISW, у российской армии серьезные проблемы на всех участках фронта.

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