Из-за ряда факторов у окупантов падает боевой дух — ISW

Особенно плохое положение с моральным духом захватчиков на юге Украины.

Украинские Силы обороны наносят регулярные удары по тылам российских захватчиков, что чревато стабильностью обороны на нескольких критических для оккупантов участках фронта.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что передовые позиции захватчиков, особенно на юге Украины, борются с падением боевого духа из-за ударов по тылам.

Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди армии окупантов, если подразделения будут уничтожаться под давлением. Это может вызвать панику, снизившую возможность продолжать воевать оккупационной армии.

Кроме того, аналитики заявили, что прорванная линия обороны может угрожать целостности системы, выстраиваемой захватчиками по всей линии фронта. Кроме того, захватчикам, вероятно, не хватает резервов для ротации подразделений, вышедших из строя, что обязательно приведет к падению боевого духа.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины прорвались через российское минное поле к северу от Токмака.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ВСУ в очень сложных условиях прорываются на фронте из-за минных полей и укрепления российских оккупантов.

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