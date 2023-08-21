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Астрологический прогноз на 21 августа

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Астрологический прогноз на 21 августа

Астрологический прогноз на 21 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда важно присушиваться к внутреннему голосу и поступать в соответствии с его подсказками – он плохого не посоветует. 

Символ дня: Журавль. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи. 

Болезни дня: важно беречь горло, связки и бронхи: меньше говорить – особенно на повышенных тонах, отказаться от холодных напитков, 

Питание дня: необходимо отказаться от молочных продуктов – их употребление не лучшим образом скажется на самочувствии. 

Стрижка дня: делать стрижку нежелательно. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие магическую силу растений. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими. 

Табу дня: нельзя никому давать свои личные вещи – даже на время. 

Цитата дня: «Безделье – не отдых» (Джеймс Фенимор Купер). 

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Дата публикации
Просмотры
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