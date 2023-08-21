Астрологический прогноз на 21 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда важно присушиваться к внутреннему голосу и поступать в соответствии с его подсказками – он плохого не посоветует.
Символ дня: Журавль.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: важно беречь горло, связки и бронхи: меньше говорить – особенно на повышенных тонах, отказаться от холодных напитков,
Питание дня: необходимо отказаться от молочных продуктов – их употребление не лучшим образом скажется на самочувствии.
Стрижка дня: делать стрижку нежелательно.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие магическую силу растений.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими.
Табу дня: нельзя никому давать свои личные вещи – даже на время.
Цитата дня: «Безделье – не отдых» (Джеймс Фенимор Купер).
Читайте также: