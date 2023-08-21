Астрологічний прогноз на 21 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли важливо дослухатися до внутрішнього голосу і чинити відповідно до його підказок – він поганого не порадить.

Символ дня: Журавель.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: темно-синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби дня: важливо берегти горло, зв'язки та бронхи: менше говорити – особливо на підвищених тонах, відмовитися від холодних напоїв,

Харчування дня: необхідно відмовитися від молочних продуктів — їх вживання не найкраще позначиться на самопочутті.

Стрижка дня: стрижку робити небажано.

Дачні роботи: можна збирати врожай рослин на насіння.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали, що використовують магічну силу рослин.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими.

Табу дня: не можна нікому давати свої особисті речі – навіть на якийсь час.

Цитата дня: «Неробство – не відпочинок» (Джеймс Фенімор Купер).

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