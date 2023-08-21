Великі донори республіканців шукають заміну Трампу на виборах — ЗМІ

Кілька провідних спонсорів Республіканської партії Сполучених Штатів намагаються знайти альтернативу Дональду Трампу для участі у президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє видання Axios.

За даними журналістів, губернатор Вірджинії Глен Янгкін і губернатор Джорджії Браян Кемп отримали таємні пропозиції взяти участь у виборах.

Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, підтримує кандидатуру Янгкіна, якщо той погодився висунути свою кандидатуру. Ще один мільярдер Томас Петерффі, спонсорує організацію Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Також останнім часом інтерес до Янгкіна виявляють інші великі донори Республіканської партії.

Також медіа повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатора запросили на ефір на Fox News.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп може здатися у в'язницю округу Фултон в кінці наступного тижня.

Крім того, ми раніше інформували, що екслідера США Дональда Трампа звинувачують у спробах вплинути на результати президентських виборів 2020-го року.

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