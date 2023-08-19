Трамп може добровільно здатися до в’язниці: названо дату

Правоохоронці пообіцяли, що поблажок не буде: з Трампом та його соратниками поводитимуться так само, як із будь-яким іншим підсудним.

Колишній президент США Дональд Трамп може здатися у в'язницю округу Фултон в кінці наступного тижня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на "високопоставленого представника правоохоронних органів".

Очікується, що Трамп здасться наступного четверга або п'ятниці, 24 або 25 серпня.

Зазначається, що команда Трампа вже зв'язалася з офісом окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс , і очікується, що на початку наступного тижня продовжаться розмови про умови його приїзд.

Адвокати відповідачів у справі Трампа проведуть переговори з офісом окружного прокурора, щоб узгодити умови звільнення та заставу для своїх клієнтів, відому як заставу згоди, перш ніж вони здадуться та сядуть у в'язницю у Фултоні. Якщо вони, в тому числі і сам Трамп, здадуться у в’язницю без угоди про заставу, їх триматимуть під вартою.

Шериф округу Фултон раніше заявляв, що має намір поводитися з Трампом та його соратниками так само, як з іншими обвинуваченими. Це означає, що їх можуть сфотографувати та зняти відбитки пальців.

Нагадаємо, що колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу оголосили нове, вже четверте, кримінальне обвинувачення. Експрезидентові США загрожує 20 років позбавлення волі.

На тлі кримінального переслідування Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію

Читайте також: