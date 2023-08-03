Президентське крісло чи в’язниця: що чекає на Трампа

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у зв'язку з подіями, пов'язаними із заворушеннями 6 січня 2021 року в американському Капітолії. Республіканський політик заперечує свою провину і назвав справу “смішною”.

Йому вже висунули звинувачення у двох інших справах — у неправомірному поводженні з секретними файлами та фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату грошей за мовчання порнозірці.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу BBC з відповідями на ключові питання, пов’язані з цими справами.

Що відбудеться на судовому засіданні Трампа?

Трамп має з'явитися 3 серпня у федеральному суді у Вашингтоні о 16:00 за місцевим часом (20:00 за Гринвічем) перед магістратським суддею Моксілою Упадх'яйя.

Очікується, що він не визнає себе винним.

Хоча у нього є можливість з'явитися в суді дистанційно через відеозв'язок, зрозуміло, що він буде присутній особисто. 2 серпня він провів у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

А як щодо судового процесу?

Людина, яка веде розслідування, спеціальний адвокат Джек Сміт, обіцяє домагатися “швидкого судового розгляду”, але далеко не факт, що це станеться. Адвокати Трампа чинять опір, кажучи, що їм потрібен час для організації захисту свого клієнта.

Крім того, судовий процес буде конкурувати за час з іншими справами проти нього і навряд чи відбудеться в ключові моменти виборів. Таким чином, залишається ймовірність того, що Трамп може бути вже обраний президентом до початку судового процесу.

Які звинувачення висунуті проти Трампа?

Трампа, який програв президентські вибори 2020 року демократу Джо Байдену, звинувачують у змові з метою скасувати свою поразку.

Його звинувачують за чотирма пунктами:

-змова з метою обману США;

-змова з метою перешкоджання офіційному процесу;

-перешкоджання офіційному процесу;

-змова проти прав громадян.

Ці звинувачення стосуються дій Трампа протягом більш ніж двох місяців, починаючи з дня виборів (3 листопада) і до дня, коли він залишив Білий дім 20 січня.

Перше звинувачення стосується ймовірних спроб перешкоджання збору, підрахунку та сертифікації голосів.

Друге і третє стосуються нібито спроб перешкоджання підрахунку голосів колегії виборщиків у Конгресі США 6 січня, що вилилося у заворушення в Капітолії.

Четверте звинувачення стосується ймовірних спроб втручання у право громадян голосувати та підрахунку голосів.

Це вже третє звинувачення проти Трампа, і деякі юридичні експерти кажуть, що це, можливо, не найсильніша справа, порушена проти нього. Він може зіткнутися з більш серйозними юридичними проблемами в інших сферах.

Але з точки зору серйозності звинувачень, ці — найсерйозніші і найпотужніші, каже редакторка BBC з питань Північної Америки Сара Сміт.

За її словами, це перший випадок, коли йому висунули звинувачення за те, що сталося, коли він ще перебував на посаді. Крім того, в цьому обвинувальному акті викладено реальні наслідки, яких ми не бачили в інших справах.

Які слова і дії Трампа призвели до цих звинувачень?

Під час підрахунку голосів після виборів незабаром стало зрозуміло, що Трамп не готовий визнати свою поразку. Згідно з обвинувальним актом, він брехав і повторював неправдиві заяви про фальсифікацію виборів протягом місяців, незважаючи на те, що віце-президент Майк Пенс та інші високопосадовці говорили йому, що вони не відповідають дійсності.

Цілком ймовірно, що адвокати колишнього президента стверджуватимуть, що він має право відповідно до Першої поправки до Конституції США висловлювати свої погляди, навіть якщо вони містять неправдиві твердження.

Ці погляди Трамп висловив вранці 6 січня 2021 року у твіті перед мітингом своїх прихильників у Вашингтоні.

Пізніше на мітингу він закликав прихильників зібратися біля Капітолію США, щоб “зробити так, щоб ваші голоси були почуті” і “боротися, як у пеклі”, поки Конгрес збирається на засідання.

Те, що сталося потім, стало відомим як штурм Капітолія, коли натовп прихильників Трампа жорстоко атакував будівлю Конгресу, змусивши законодавців евакуюватися і затягнувши засідання.

Того ж дня Трамп написав у Твіттері заклик до учасників заворушень зберігати спокій і поважати закон.

Але пізніше він похвалив демонстрантів як “великих патріотів”. І він продовжував брехливо заявляти про фальсифікацію виборів протягом двох тижнів, що залишилися до кінця його перебування в Білому домі.

Яка роль Майка Пенса в цій справі?

Віце-президент США є також головою Сенату і виконує переважно церемоніальну роль, яка включає в себе остаточне затвердження результатів виборів. Трамп публічно тиснув на Пенса з метою перешкодити цьому затвердженню.

Пенс відмовився і стверджує, що не мав права скасовувати результати виборів.

Відтоді він звинувачує Трампа в тому, що той наражає на небезпеку його та його сім'ю, а також інших людей у Капітолії, яким погрожували учасники заворушень.

Хто співучасники змови Трампа?

В обвинувальному висновку згадуються шість співучасників змови, серед яких чиновник Міністерства юстиції, чотири адвокати і політичний консультант. Жодного з них не названо, оскільки їм не висунуто звинувачень у скоєнні злочину.

Однак цитати, анекдоти та інший контекст в обвинувальних документах і попередніх розслідуваннях дозволили ідентифікувати п'ятьох із них. Це колишні адвокати Трампа Руді Джуліані, Джон Істмен і Сідні Пауелл, чиновник Міністерства юстиції Джеффрі Кларк і протрампівський адвокат Кеннет Чесбро.

Особа шостого співучасника змови, політичного консультанта, залишається нез'ясованою.

Чи може Трамп потрапити до в'язниці і все ще балотуватися в президенти?

Колишньому 77-річному президенту загрожує суворе тюремне ув'язнення, якщо його визнають винним. Трампу також загрожує тюремне ув'язнення терміном до 20 років у справі про секретні документи.

Згідно із законодавством США, ніщо не заважає людині балотуватися на посаду, якщо проти неї висунуті кримінальні звинувачення, або навіть якщо вона перебуває у в'язниці.

Звичайно, це не означає, що виборці захочуть підтримати такого кандидата.

Ліндон Ларуш / Associated Press

Щонайменше двоє людей раніше балотувалися в президенти з кримінальним минулим — кандидат від соціалістів Юджин Дебс у 1920 році, засуджений за антивоєнну промову 1918 року; і засуджений за шахрайство конспіролог Ліндон Ларуш, одне з восьми балотувань якого в 1992 році відбулося з федеральної в'язниці в Міннесоті. Обидва програли свої вибори.

Хто така Таня Чуткан?

Суддя, призначена для нагляду за цією справою, Таня Чуткан, призначена Обамою, відома тим, що виносила жорсткі вироки в інших справах, пов'язаних з “6 січня”.

Таня Чуткан / Associated Press

Вона вже виступала проти Трампа у 2021 році, блокуючи його зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити доступ комітету Конгресу до документів Білого дому.

Тоді вона відмовила йому з пам'ятною фразою: “Президенти — не королі, а позивач — не президент”.

Як суддя окружного суду округу Колумбія, вона бачила багато людей, звинувачених в участі у заворушеннях у Капітолії, і часто виносила вироки, що виходили за рамки рекомендацій прокурорів.

Які шанси Трампа проти Джо Байдена?

Наразі Трамп значно випереджає інших кандидатів на посаду президента від Республіканської партії.

Опитування громадської думки, проведені після пред'явлення йому звинувачень, свідчать, що його перевага над найближчим суперником, губернатором Флориди Роном ДеСантісом, зросла приблизно до 37 відсоткових пунктів.

Але в той час як його підтримка серед його виборців і Республіканської партії в цілому зміцнилася, як щодо його популярності серед виборців загалом?

Чинний президент Джо Байден переміг Трампа у 2021 році і завжди представляв себе як кандидата, який може перемогти його знову. Дійсно, попередні опитування свідчать, що він має перевагу від двох до чотирьох відсоткових пунктів над своїм суперником.

Але ця перевага незначна і знаходиться в межах похибки, що свідчить про те, що Трамп знову знаходиться на відстані удару від Білого дому.

А що, якщо його визнають винним, але він все одно переможе на виборах?

Деякі аналітики припускають, що Трамп може спробувати помилувати себе.

Цей можливий сценарій не передбачений американським законодавством, а це означає, що, можливо, доведеться втрутитися Верховному суду. Він також може спробувати закрити справу, якщо його оберуть президентом, коли вона ще триватиме.

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