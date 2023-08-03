Президентское кресло или тюрьма: что ждет Трампа

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в связи с событиями, связанными с беспорядками 6 января 2021 года в американском Капитолии. Республиканский политик отрицает свою вину и назвал дело "смешным".

Ему уже предъявлены обвинения по двум другим делам — в неправомерном обращении с секретными файлами и фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату денег за молчание порнозвезде.

Предлагаем вам адаптацию материала BBC с ответами на ключевые вопросы, связанные с этими делами.

Что произойдет на судебном заседании Трампа?

Трамп должен появиться 3 августа в федеральном суде в Вашингтоне в 16:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу) перед магистратским судьей Моксилой Упадхьяйя.

Ожидается, что он не признает себя виновным.

Хотя у него есть возможность появиться в суде дистанционно из-за видеосвязи, очевидно, что он будет присутствовать лично. 2 августа он провел в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

А как насчет судебного процесса?

Человек, ведущий расследование, специальный адвокат Джек Смит, обещает добиваться "скорого судебного разбирательства", но далеко не факт, что это произойдет. Адвокаты Трампа сопротивляются, говоря, что им нужно время для организации защиты своего клиента.

Кроме того, судебный процесс будет конкурировать за время с другими делами против него и вряд ли пройдет в ключевые моменты выборов. Таким образом, остается вероятность того, что Трамп может быть избран президентом до начала судебного процесса.

Какие обвинения выдвинуты против Трампа?

Трампа, проигравший президентские выборы 2020 года демократу Джо Байдену, обвиняют в сговоре с целью отмены своего поражения.

Его обвиняют по четырем пунктам:

-заговор в целях обмана США;

-заговор с целью препятствования официальному процессу;

-препятствование официальному процессу;

-заговор против прав граждан

Эти обвинения касаются действий Трампа в течение более двух месяцев, начиная со дня выборов (3 ноября) и до дня, когда он покинул Белый дом 20 января.

Первое обвинение касается возможных попыток препятствования сбору, подсчету и сертификации голосов.

Второе и третье касаются якобы попыток препятствования подсчету голосов коллегии избирателей в Конгрессе США 6 января, что вылилось в беспорядки в Капитолии.

Четвертое обвинение касается возможных попыток вмешательства в право граждан голосовать и подсчета голосов.

Это уже третье обвинение против Трампа, и некоторые юридические эксперты говорят, что это, возможно, не самое сильное дело, возбужденное против него. Он может столкнуться с более серьезными юридическими проблемами в других областях.

Но с точки зрения серьезности обвинений, эти самые серьезные и мощные, говорит редактор BBC по вопросам Северной Америки Сара Смит.

По ее словам, это первый случай, когда ему предъявили обвинение в том, что произошло, когда он еще занимал должность. Кроме того, в этом обвинительном акте изложены реальные последствия, которых мы не видели по другим делам.

Какие слова и действия Трампа привели к этим обвинениям?

При подсчете голосов после выборов вскоре стало ясно, что Трамп не готов признать свое поражение. Согласно обвинительному акту, он врал и повторял ложные заявления о фальсификации выборов в течение месяцев, несмотря на то, что вице-президент Майк Пенс и другие чиновники говорили ему, что они не соответствуют действительности.

По всей вероятности, адвокаты бывшего президента будут утверждать, что он имеет право в соответствии с Первой поправкой к Конституции США выражать свои взгляды, даже если они содержат ложные утверждения.

Эти взгляды Трамп высказал утром 6 января 2021 в твите перед митингом своих поклонников в Вашингтоне.

Позже на митинге он призвал сторонников собраться у Капитолия США, чтобы "сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны" и "бороться, как в аду", пока Конгресс собирается на заседание.

Произошедшее потом стало известно как штурм Капитолия, когда толпа сторонников Трампа жестоко атаковала здание Конгресса, заставив законодателей эвакуироваться и затянув заседание.

В тот же день Трамп написал в Твиттере призыв к участникам беспорядков сохранять спокойствие и уважать закон.

Но позже он похвалил демонстрантов как "великих патриотов". И он продолжал лживо заявлять о фальсификации выборов в течение двух недель, оставшихся до конца его пребывания в Белом доме.

Какова роль Майка Пенса в этом деле?

Вице-президент США также является главой Сената и выполняет преимущественно церемониальную роль, которая включает в себя окончательное утверждение результатов выборов. Трамп публично давил на Пенса с целью воспрепятствовать этому утверждению.

Пенс отказался и утверждает, что не имел права упразднять результаты выборов.

С тех пор он обвиняет Трампа в том, что тот подвергает опасности его и его семью, а также других людей в Капитолии, которым угрожали участники беспорядков.

Кто соучастники сговора Трампа?

В обвинительном заключении упоминаются шесть соучастников сговора, среди которых чиновник Министерства юстиции, четыре адвоката и политический консультант. Ни один из них не назван, поскольку им не предъявлены обвинения в совершении преступления.

Однако цитаты, анекдоты и другой контекст в обвинительных документах и предварительных расследованиях позволили идентифицировать пять из них. Это бывшие адвокаты Трампа Руди Джулиани, Джон Истмэн и Сидни Пауэлл, чиновник Министерства юстиции Джеффри Кларк и протрамповский адвокат Кеннет Чесбро.

Личность шестого соучастника заговора, политического консультанта, остается невыясненной.

Может Трамп попасть в тюрьму и все еще баллотироваться в президенты?

Бывшему 77-летнему президенту грозит суровое тюремное заключение, если его признают виновным. Трампу также грозит тюремное заключение на срок до 20 лет по делу о секретных документах.

Согласно законодательству США, ничто не мешает человеку баллотироваться на должность, если против него выдвинуты уголовные обвинения или даже если он находится в тюрьме.

Конечно, это не значит, что избиратели захотят поддержать такого кандидата.

Линдон Ларуш/Associated Press

По меньшей мере, два человека ранее баллотировались в президенты с уголовным прошлым — кандидат от социалистов Юджин Дебс в 1920 году, осужденный за антивоенную речь 1918 года; и осужден за мошенничество конспиролог Линдон Ларуш, одно из восьми баллотировок которого в 1992 году произошло из федеральной тюрьмы в Миннесоте. Оба проиграли свои выборы.

Кто такая Таня Чуткан?

Судья, предназначенная для надзора за этим делом, Таня Чуткан, назначенная Обамой, известна тем, что выносила жесткие приговоры по другим делам, связанным с "6 января".

Таня Чуткан/Associated Press

Она уже выступала против Трампа в 2021 году, блокируя его усилия, направленные на то, чтобы остановить доступ комитета Конгресса к документам Белого дома.

Тогда она отказала ему с памятной фразой: "Президенты — не короли, а истец — не президент".

Как судья окружного суда округа Колумбия, она видела многих людей, обвиненных в участии в беспорядках в Капитолии, и часто выносила приговоры, выходившие за рамки рекомендаций прокуроров.

Каковы шансы Трампа против Джо Байдена?

Пока Трамп значительно опережает других кандидатов на пост президента от Республиканской партии.

Опросы общественного мнения, проведенные после предъявления ему обвинений, свидетельствуют, что его преимущество над ближайшим соперником, губернатором Флориды Роном ДеСантисом, возросло примерно до 37 процентных пунктов.

Но в то время как его поддержка среди его избирателей и Республиканской партии в целом укрепилась, как насчет его популярности среди избирателей в целом?

Действующий президент Джо Байден победил Трампа в 2021 году и всегда представлял себя как кандидат, который может победить его снова. Действительно, предварительные опросы свидетельствуют, что у него преимущество от двух до четырех процентных пунктов над своим соперником.

Но это преимущество незначительно и находится в пределах погрешности, что свидетельствует о том, что Трамп снова находится на расстоянии удара от Белого дома.

А что если его признают виновным, но он все равно победит на выборах?

Некоторые аналитики предполагают, что Трамп может попытаться помиловать себя.

Этот возможный сценарий не предусмотрен американским законодательством, а значит, возможно, придется вмешаться Верховному суду. Он также может попытаться закрыть дело, если его изберут президентом, когда оно еще будет продолжаться.

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