Пистолет его оказался игрушечным, а мужчина – не "ВДВшником", а охранником.

В росийской столице пьяный мужчина, назвавшийся десантником, "заминировал" башню в "Москва-Сити" по случаю дня ВДВ.

Об этом передает росссийский пропагандистский Телеграм-канал Mash.

"При полном параде" – в голубом берете, тельняшке и шортах – он отдыхал в одном из кафе в башне "Москва-Сити" и отмечал день российских ВДВ.

"ВДВшник" продемонстрировал пистолет, заявил, что он псих и может устроить взрыв. После этого скрылся, оставив в заведении рюкзак.

Российские силовики прибыли на место и обследовали сумку – там ничего подозрительного не оказалося. "Террориста" оперативно задержали – им оказался 33-летний житель Красноярска.

Пистолет его оказался игрушечным, как и связь с ВДВ – мужчина в этом подразделении никогда не служил. В Москве он работает охранником в супермаркете.

Напомним, что башни "Москва-Сити" в последнее время стали объектами атаки неизвестных дронов.

Так, ночью 30 июля Москву атаковал неизвестный беспилотник. В результате атаки были повреждены правительственные здания.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько дронов. Попадания снова были в башню "Москва Сити", где расположены несколько министерств.

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