"Не страшно, но беспокойно": москвичи взволнованы из-за атаки беспилотников

Москвичи отреагировали на ночную атаку беспилотников по городу. Теперь чувствовать себя в абсолютной безопасности им достаточно сложно.

Об этом сообщает BBC.

Реакция жителей Москвы

Журналисты спросили у прохожих, что они думают о новых реалиях Москвы. Заметим, что атака дронов на столицу 1 августа стала уже пятой за последние три месяца.

"Вообще-то все это ужасные вещи. Никто не защищен, видимо, потому что мы не знаем, куда и что прилетит", – жалуется москвич.

Молодой парень рассказал, что стал задумываться о том, как защитить себя от потенциальных последствий прилетов.

"Беспокойно, но не страшно. Но беспокойно. К примеру, сегодня я думал о том, чтобы купить защитную пленку на окна, чтобы обломки не прилетели в квартиру. Когда первый раз дрон прилетел в Москву, это было в 5 автобусных остановках от меня" – рассказал он.

Еще один житель российской столицы, к слову, уроженец Донбасса, не видит проблемы в происходящем. По его мнению, подобные "инциденты" следует правильно воспринимать. Он уверяет, что чувствует себя в безопасности.

"Я считаю, это просто мелкий инцидент. У нас ежедневно происходит куча обстрелов, когда людей убивают. Здесь просто ночной инцидент – прилетел беспилотник. Он будет прилетать еще, я думаю. Это не первый и не последний случай. К этому просто следует изменить отношение, и все будет нормально", – отметил молодой человек.

Вопрос безопасности не волнует женщину с ребенком. Она считает, что власть их должным образом защищает.

"Но в любом случае война – это плохо, война никогда не была хорошо. То, что происходит – неизбежно, я думаю. Дай Бог, чтобы никто не пострадал в этой ситуации", – подытожила она.

Что известно об атаке

Напомним, в ночь на 1 августа столицу государства-агрессорка снова атаковали "неизвестные беспилотники". Уже во второй раз попали в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в которой расположены несколько министерств.

Ожидаемо, что в ударе россияне обвинили украинскую сторону.

В Украине отреагировали на инцидент, высмеяв "славную российскую ПВО". Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что беспилотники являются сложной целью, поэтому российским военным следует поучиться с ними работать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о росте протестных настроений среди недовольных россиян, поэтому вместо второго наступления на Киев в Кремле должны готовиться ко второму походу на Москву.

Представитель российского МИД Мария Захарова решила удивить всех новым уровнем цинизма. Так, она сравнила атаку на Москву и теракты 11 сентября в США, в которых погибли около трех тысяч человек. В Кремле же такую аналогию отвергли.

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