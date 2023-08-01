"Не страшно, але неспокійно": москвичі схвильовані через атаку безпілотників

Москвичі відреагували на нічну атаку безпілотників по місту. Тепер почуватися в абсолютній безпеці їм доволі складно.

Про це повідомляє BBC.

Реакція жителів Москви

Журналісти запитали в перехожих, що вони думають про нові реалії Москви. Зауважимо, атака дронів на столицю 1 серпня стала вже п'ятою за останні три місяці.

"Взагалі все це жахливі речі. Ніхто не захищений, мабуть, бо ми не знаємо, куди й що прилетить", – бідкається москвич.

Молодий хлопець розповів, що почав задумуватися про те, як захистити себе від потенційних наслідків прильотів.

"Неспокійно, але не страшно. Але неспокійно. До прикладу, сьогодні я думав про те, щоб купити захисну плівку на вікна, щоб уламки не прилетіли у квартиру. Коли перший раз дрон прилетів у Москву, це було в 5 автобусних зупинках від мене", – розповів він.

Ще один мешканець російської столиці, до слова, уродженець Донбасу, не бачить проблеми у тому, що відбувається. На його думку, такі "інциденти" слід правильно сприймати. Він запевняє, що відчуває себе у безпеці.

"Я вважаю, це просто дрібний інцидент. У нас щоденно відбувається купа обстрілів, коли людей вбивають. Тут просто нічний інцидент – прилетів безпілотник. Він буде прилітати ще, я думаю. Це не перший і не останній випадок. До цього просто слід змінити ставлення і все буде нормально", – відзначив молодик.

Питання безпеки не хвилює є жінку з дитиною. Вона вважає, що влада їх належним чином захищає.

"Але у будь-якому випадку війна – це погано, війна ніколи не була добре. Те що відбувається – неминуче, я думаю. Дай Боже, щоб ніхто не постраждав у цій ситуації", – підсумувала вона.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня столицю держави-агресорки знову атакували "невідомі безпілотники". Вже вдруге поцілили у вежу бізнес-центру "Москва-Сіті", в якій розташовані кілька міністерств.

Очікувано, що в ударі росіяни звинуватили українську сторону.

В Україні відреагували на інцидент, висміявши "славнозвісну російську ППО". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підкреслив, що безпілотники є складною ціллю, тож російським військовим слід повчитися з ними працювати.

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив про зростання протестних настроїв серед невдоволених росіян, тож замість другого наступу на Київ у Кремлі мають готуватися до другого походу на Москву.

Представниця російського МЗС Марія Захарова вирішила здивувати усіх новим рівнем цинізму. Так, вона порівняла атаку на Москву й теракти 11 вересня у США, в яких загинуло близько трьох тисяч людей. Натомість у Кремлі таку аналогію відкинули.

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