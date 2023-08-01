На Полтавщині засудили чоловіка через його статевий орган

У чоловіка конфіскували його ноутбук і мобільний телефон.

У Полтавській області до одного року іспитового терміну засудили уродженця Луганської області, який у соціальних мережах похизувався своїм статевим органом. Чоловік сфотографував свої геніталії та виклав фото в Інтернеті.

Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області.

За даними слідства, підозрюваним є уродженець Рубіжного Луганської області. Відомо, що чоловік одружений і виховує малолітню дитину. Він працює малярем в Управлінні нафтопромислових сервісів у селищі Гоголеве.

Чоловік 2016 року сфотографував свій статевий орган та опублікував світлини на своїй сторінці в соціальній мережі. Ці фото він використовував аж до квітня 2022 року, поки його не викрили правоохоронці.

На суді житель Полтавщини свою провину визнав і розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України та засудив до одного року іспитового терміну. Також у засудженого конфіскували ноутбук і мобільний телефон. Крім того, він повинен сплатити 566 грн за проведення експертиз. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тисячі грн через мастурбацію.

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