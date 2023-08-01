Здорожчання пального призведе до росту цін: що буде з курсом гривні

Фінансист попереджає, що коли війна закінчиться, звісно, курс гривні доведеться "відпустити".
Ціна на бензин та дизпальне в Україні зростають. Відповідно, це викличе і здорожчання продуктів та різних товарів, адже всі ціни прив'язані до логістики.
Що буде після цього з гривнею і доларом, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Він запевнив, що зараз немає жодних передумов, щоб долар зріс до кінця року.
"В нас зараз курс фіксований. Це виправдано, тому що під час війни, якщо ви б цього не робили, то ми б ловили курс гривні де завгодно. Зараз Нацбанк кожного місяця продає по 2 мільярда доларів власних резервів для того, щоби компенсувати цю різницю. Тільки завдяки тому, що ми кожного місяця десь там під 4 мільярда отримуємо грошей від західних партнерів, ми можемо тримати цю ситуацію", – каже експерт.
Проте фінансист попереджає, що коли війна закінчиться, звісно, курс гривні доведеться "відпустити".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Караул! Долар, бензин і продукти дорожчають! Причини та прогнози | Сергій Фурса
Раніше повідомлялося, чи підскочить курс долара в Україні після того, як РФ вийшла із "зернової угоди".
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