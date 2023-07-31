Курс валют в Україні: долар "пішов на зліт", купувати чи вже пізно?        

Курс валют в Україні демонструє зростання. Головною новиною тижня, що минув, стало зменшення 27 липня Національним банком облікової ставки на 3%, з 25% до 22% річних. Нагадаємо, облікова ставка – це відсоток, під який Нацбанк позичає комерційним банкам гривневі кошти.

Керівник НБУ Андрій Пишний пояснив таке рішення регулятора стрімким зниженням інфляції (з 26% до 12,8% за рік) та стійкою ситуацією на валютному ринку. І додав, що на тлі збереження макрофінансової стабільності це підтримає відновлення економіки України.

За словами наших експертів, рішення НБУ було прогнозованим, і ринок реагував на нього досить жваво, як до, так і після 27 липня: і долар, і євро подорожчали.

Що буде з курсом далі, чи варто зараз вкладати кошти у валюту, аби зберегти їх від знецінення, що наразі вигідніше: євро або долар, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

Після тривалої стабільності курс стрімко пішов угору вже з минулого понеділка. За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, у банках та ПОВ (пункти обміну валют) готівковий долар за тиждень подорожчав у середньому на 45 коп. у продажу (до 37,79 грн) та на 40 коп., у покупці (до 37,10 грн). Востаннє такий високий курс був 2,5 місяці тому, в середині травня.

Не відставав і євро: за тиждень його вартість досягла 42 грн у продажу (+32 коп.) та 41,10 грн у покупці (+34 коп.). Однак на вихідних євровалюта подешевшала на 10 коп.: у продажу до 41,90 грн, у покупці до 41 грн.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара на кінець тижня зріс до 37,63 грн (+45 коп.), середній курс покупки – до 37,43 грн (+43 коп.), для євро відповідно до 42,07 грн (+37 коп.) і 41,56 грн (+18 коп.).

Найдорожче здати готівковий долар на "білому ринку", це банки та ПОВ, можна по 37,40 (+39 коп. за тиждень) грн/долар, найдешевше купити – по 37,50 грн (+35 коп.). Євро – відповідно по 41,40 (+42 коп.) та 41,65 (+45 коп.) грн. Валюта на продаж є як у касах банків, так і в обмінних пунктах, але там уже з’являються невеликі черги: хто купує готівку, поки не подорожчала ще більше, хто здає, тому що курс став вигіднішим, ніж був.

Офіційний курс Нацбанку стабільний – 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро зріс на 6 коп., до 40,72 грн/євро.

На понеділок, 31 липня, НБУ встановив курс 40,26 грн/євро (-46 коп.).

Як пояснив Андрій Шевчишин, подорожчання долара викликане не тільки рішенням Нацбанку щодо облікової ставки.

"Ринок переварює це рішення. Та накопичились інші фактори: припинення зернової угоди, руйнування українських портів. Ринок реагує негативом, як і повинен. Збільшився спред, тобто різниця між курсами продажу і покупки, причому банки підвищили ціну купівлі долара майже до півторамісячного максимуму. Це завжди сигнал ризику зміни обставин, який банки не хочуть на себе брати і заробляють на різниці", – аналізує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати на прийдешньому тижні

Андрій Шевчишин вважає, що курс долара за тиждень, з 31 липня по 6 серпня, зросте, але не набагато, максимум до 38 грн/долар у продажу.

"Протягом серпня всі дивитимуться на реалізацію ризиків, про які я згадав, особливо на обсяг і частоту продаж валюти Нацбанком на міжбанківському ринку і ситуацію з агроекспортом", – упевнений експерт.

Олександр Охріменко та Олег Пендзин очікують на прийдешньому тижні припинення росту курсу долара.

Олег Пендзин вважає, що курс стабілізується на рівні 37,5-37,8 грн/долар у продажу, тобто долар навіть подешевшає на 20-30 коп.

Олександр Охріменко прогнозує, що курс утримається вищим.

"Коливання, які ми побачили, продовжаться, може бути навіть 38 грн/долар. Можна стверджувати, що пік літнього здешевлення долара пройдено, дешевшим він уже не буде. Нацбанк за цим спостерігає, контролює. Якщо курс значно перевищить 38 грн і зростатиме далі, тоді регулятор втрутиться, почне продавати більше валюти на міжбанківському ринку, аби припинити зростання", – підсумував Олександр Охріменко.

Також усі експерти спростували прогнози деяких фінаналітиків про те, що НБУ найближчим часом девальвує гривню на 10%, до 40 грн/долар. Для цього, на їхню думку, нема економічних підстав, у першу чергу враховуючи заяви Нацбанку про його дії щодо подальшого зменшення інфляції. А здешевлення гривні навпаки прискорить ріст цін.

Продавати чи купувати валюту

Експерти говорять, що поки не на часі приймати кардинальні рішення.

"Валюту купуємо, бо дешевше вже не буде, але не продаємо без крайньої потреби, – радить Андрій Шевчишин. – І пам’ятаємо: прибуток можливий не раніше кінця зими наступного року".

Олекандр Охріменко змінив свій прогноз: якщо раніше він радив інвестувати в євро, а не в долари, то тепер вважає, що заслуговують уваги обидві валюти.

Олег Пендзин упевнений: тим, хто тримає заощадження в гривнях на депозиті в банку, варто зберігати витримку.

"Нинішнє подорожчання долара на 45-50 копійок, це трохи більше 1% його вартості, – підрахував експерт. – Тому вже відкриті гривневі депозити на три місяці під 18-20% річних залишаються вигіднішими, ніж доларова готівка. Але час відкриття таких депозитів спливає, залишилось кілька днів. Адже через три місяці, в листопаді, ситуація може помінятися, вигіднішими стануть заощадження у валюті".

Нагадаємо, ранеіше повідомлялося, що ціни на пальне в Україні можуть знову зрости приблизно на 4 грн/л, адже АЗС змушені будуть переглянути їх після вичерпання запасів пального, придбаного ще до зростання ПДВ.

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