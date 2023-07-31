Український військовий феномен - Маляр про успіхи контрнаступу ЗСУ

Щодо втрат, то вони в України - значно менші, ніж у Росії, запевнили у Міноборони.

У Міноборони успіхи контрнаступу ЗСУ називають "українським військовим феноменом", оскільки наша армія наступає, не маючи перевагу над росіянами. У противника більше всього.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону у понеділок, 31 липня.

Вона зауважила, що минулого тижня Сили оборони мають значні успіхи і просунулися на всіх напярмках

"У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні Сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом. Наші рухаються, і тут питання не в кілометрах. Те, що вони йдуть вперед і на Сході, і на Півдні – це український військовий феномен", – вважає Маляр.

Щодо втрат, то вони в України - значно менші, ніж у Росії: на Бахмутському напрямку гине у 8 разів менше, ніж у противника. На Бердянському і Маріупольському – у 5,3 раза менше.

Як повідомляли раніше, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що зараз Україна перебуває на другій фазі наступу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський на фронті! Бахмутський напрямок!

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