Зеленський підписав законопроєкт про обмеження використання безпілотників

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо протидії незаконному використанню безпілотників: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню (№8185).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт щодо протидії незаконному використанню безпілотників включає:

заборону будь-яких польотів БПЛА над прикордонною смугою, за виключенням випадків, визначених КМУ, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон України та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби;

надання права СБУ, військовослужбовцям Нацгврадії, а також поліцейським повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, шляхом примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна.

Нагадаємо, Зеленський опублікував моторошне відео наслідків ракетного удару по Кривому Рогу та обстрілів Херсона.

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